Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu

Bolu'da düzenlenen operasyonda 81 litre sahte bandrollü ve niteliğe uygun olmayan alkollü içecek ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Mart 2018 tarihinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yeniçağa ilçesinde bir aracın jandarma devriyesini görerek kaçması neticesinde aracın takip edilerek yakalandığı, araçta yapılan aramada 30 şişe rakı, çeşitli markalarda 33 şişe viski, 18 şişe votka olmak üzere toplam 81 litre sahte bandrollü ve niteliğe uygun olmayan alkollü içeceğin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili 3 kişi hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.