07.10.2019 13:14

Bolu'da kaçak içki imalathanelerine operasyon Baba ve oğulları gözaltında

Bolu'da polis, baba ve 2 oğluna ait 3 yere düzenlediği operasyonda yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi. Baba ve oğulları gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, baba ve 2 oğluna ait olan 3 yere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 kullanıma hazır şişe kapağı, 1 fermente ısısını sabitlemek için meşrubat dolabı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi. Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D. (36) gözaltına alındı.

Kaynak: DHA