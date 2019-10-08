08.10.2019 02:31

Bolu'da, kaçak içki imal eden baba ve oğullarına operasyon: 3 gözaltı

BOLU - Bolu'da, polis ekiplerinin kaçak içki imalatı operasyonunda yüzlerce litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan materyallerle yakalanan baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerin, baba M.D. ve oğulları Z.D. ile G.D.'ye ait 3 farklı adrese eş zamanlı yaptıkları operasyonda, 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 adet kullanıma hazır şişe kapağı, 1 adet fermente ısısını sabitlemek için düzenek kurulmuş market tipi meşrubat dolabı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. ve oğulları Z.D. ile ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA