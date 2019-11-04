04.11.2019 14:08

? Bolu'da kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışma kapsamında göl içinde 300 metre ağ bulundu.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, jandarma komutanlığına gelen ihbarı değerlendirerek Bolu Göksu Tabiat Parkı'nda bulunan Aladağlar Göleti'nde 300 metre misina ağın sudan çıkartılarak, ağ içerisinde bulunan 30 canlı sazanın suya geri bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Bilinçli vatandaşlarımızın jandarma komutanlığımıza yapmış olduğu ihbar üzerine su ürünleri kontrol ekiplerimiz göle açılarak sahipsiz misina ağını sudan çekmiştir. Çekilen ağda canlılığını sürdüren 30 adet balığımız kurtarılarak suya iade edilmiştir. 300 metre ağ ise sudan çıkartılarak imha edilmiştir. Sularımızdaki sürdürülebilir canlı hayatını korumak adına bilinçli vatandaşlarımızın sayısındaki artış paralelinde kaçak avcılığı da azaltacaktır. "

Ayrıca açıklamada, vatandaşların su ürünleriyle ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta 112 Jandarma İmdat, Alo Gıda 174 veya Alo 180 Timer hattına başvurmaları rica edildi.

Kaynak: AA