Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı
22.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:17
Bolu'nun Göynük ilçesinde, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göynük Merkez Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.
Takozsuz 3 av tüfeğine el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 7 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.
Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz