Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı
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Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı

22.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:17
Bolu'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası uygulandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göynük Merkez Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Takozsuz 3 av tüfeğine el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 7 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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