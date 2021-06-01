Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Bolu'da jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Abant kavşağı ile Abant Tabiat Parkı girişine kadar 22 kilometrelik kısımda düzenlenen denetime motorlu ekipler, trafik ve asayiş ekipleri ile drone ile uygulama yapıldı.

Drone ile takip edilen araçlar uygulama noktasında durduruldu ve ekipler tarafından sorgulaması gerçekleştirildi.

Araçta cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kurallara uymayan sürücülere değişik maddelerden cezalar uygulandı. Arama kaydı olan 5 şahıs yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder