Bolu'da jandarma ve polis sürücülere bayram çikolatası ikram etti
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Bolu'da jandarma ve polis sürücülere bayram çikolatası ikram etti

Bolu'da jandarma ve polis sürücülere bayram çikolatası ikram etti
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerine Ramazan Bayramı dolayısıyla çikolata ikramında bulundu.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerine Ramazan Bayramı dolayısıyla çikolata ikramında bulundu.

Kentte, "tam kapanma" kapsamında polis ev jandarma ekipleri, denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, şehrin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilerin görev ve izin belgelerini kontrol ediyor.

Ekipler, bayramını kutladıkları sürücüleri ve yolculara çikolata ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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