Bolu'da jandarma timlerine kara avcılığı eğitimi verildi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma timlerine kara avcılığı ve mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma timlerine kara avcılığı ve mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile ilçelerde bulunan komutanlara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "Avcılık denetimi ve mevzuatı" konusunda eğitim verildi.

Toplantıda kaçak avcılığın önlenmesi ve denetimlerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz