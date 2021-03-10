Bolu'da jandarma timlerine kara avcılığı eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da jandarma timlerine kara avcılığı eğitimi verildi

10.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:00
Bolu'da jandarma timlerine kara avcılığı eğitimi verildi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma timlerine kara avcılığı ve mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma timlerine kara avcılığı ve mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile ilçelerde bulunan komutanlara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "Avcılık denetimi ve mevzuatı" konusunda eğitim verildi.

Toplantıda kaçak avcılığın önlenmesi ve denetimlerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da jandarma timlerine kara avcılığı eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:00:27. #1.14#
title