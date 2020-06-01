Bolu'da jandarma timleri tarafından silah ve kenevir ele geçirildi
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Bolu'da jandarma timleri tarafından silah ve kenevir ele geçirildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 411 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bolu'da jandarma timleri tarafından silah ve kenevir ele geçirildi
01.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:47

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 411 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde, Mudurnu ilçesi Akyokuş ve Tavşansuyu köyünde 2 kişiye ait ev ve eklentileri ile tarlalarında arama yapıldı.

Aramada, 2 kurusıkı ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 411 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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