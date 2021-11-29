Bolu'da itfaiyeden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı - Haberler
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Bolu'da itfaiyeden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da itfaiyeden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kentte etkili olan lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

BOLU (AA) - Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kentte etkili olan lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Duman, AA muhabirine, kış aylarının ve soğukların başladığı bu dönemde baca gazı ve şofben zehirlenmelerinin dikkat edilmesi gereken konuların başında geldiğini söyledi.

Her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu birçok vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Duman, "Hava almayan, tıkalı olan baca tam yanmayı sağlamaz. Özellikle lodoslu havalarda ters esen rüzgar, sobadan çıkan gazı geriye vererek zehirlenmeye sebep olmakta. Baş ağrısı, yorgunluk hissi ve mide bulantısı gibi bulgular zehirlenmenin belirtileri arasında." dedi.

Duman, soba yakarken dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Soba aşırı doldurulmamalı. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kağıt ya da karton, bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalı. Sönmekte olan sobaya, tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerekir. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Bacalar standartlara uygun değilse, lodoslu havalarda soba yakılmamalı."

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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