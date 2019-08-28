28.08.2019 17:42

Bolu'da işe geri alınan 18 belediye işçisi 127 gün sonra eylemlerini sonlandırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan:

"Eylemi sonlandırmak için işe geri dönüşlerini sağlıyor değilim"

BOLU - Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 temizlik işçisi arasından, 127 gündür oturma eylemi yapan 18 işçi Başkan Özcan'ın talimatıyla yeniden işe alındı. Kararı öğrenen işçiler, eylem yaptıkları çadırı kendi elleriyle söktü.

Bolu Belediyesi'nde, 31 Mart seçimlerinin ardından işten çıkarılan 97 işçinin arasında bulunan 18 temizlik işçisi, Bolu Belediyesi'nin de bulunduğu Demokrasi Meydanı'na çadır kurarak oturma eylemi başlattı. 127 gün boyunca eylemlerini sürdüren işçiler, dün akşam saatlerinde Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşerek eylemlerini sonlandırmak ve işlerine geri dönmek istediklerini söyledi. Başkan Özcan da, işçilerin çadırı kaldırmaları halinde işe geri alınacaklarını belirtti.

İşçilerin, bugün eylem yaptıkları çadırı kaldırmaları üzerine Başkan Özcan, 18 işçinin eski işlerine geri alınacağını duyurdu. Kararı duyan işçilerden Nermin Alkış, "Çok mutluyuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Dün akşam kendisiyle görüştük. Sendikayla değil kendi öz irademizle müracaat ettik. Sağolsun bizi işe geri aldı. İşbaşı yapacağız. 5'er kişilik gruplar halinde 18 kişi işe gireceğiz" dedi.

İşçiler, 127 gündür eylem yaptıkları çadırı kaldırarak, teşekkür etmek için Başkan Özcan'ı makamında ziyaret etti. Kararın eylem veya sendika baskısıyla alınmadığını belirten Özcan, "Şunu açıklıkla belirteyim bu arkadaşlar eylem yaptıkları için ve ben eylemi sonlandırmak için işe geri dönüşlerini sağlıyor değilim. Konunun bununla hiç alakası yok. Bu arkadaşlarımı birebir biliyorum. Gerçekten en mağdur olan insanlardı aileleri itibariyle. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız zaten temizlik işlerinde çalışan personellerimizdi. Aynı işlerine, yani temizlik işlerine kendilerini iade ediyorum. Ama dediğim gibi bu eylem sonucunda alınmış bir karar değil. Sendikanın baskısıyla alınmış bir karar değil. Beni tanıyan bilir zaten. Ben asla bu tür eylem ve baskıyla doğru bildiğimden adım atacak değilim. Bu arkadaşlarıma ilk gün söz vermiştim. Sizi almadan kimseyi almayacağım demiştim. Bu sözümü tuttum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA