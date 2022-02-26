Bolu'da işçi servisleri denetlendi
AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da işçi servislerine yönelik demetimde 11 araç sürücüsüne 22 bin 752 lira para cezası kesildi.
BOLU (AA) - Bolu'da işçi servislerine yönelik demetimde 11 araç sürücüsüne 22 bin 752 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, D-100 kara yolu ile Karadere Caddesi üzerinde işçi servisleri durdurularak evrakları kontrol edildi.
Uygulamada kontrol edilen 70 araçtan 11'ine farklı maddelerden 22 bin 752 lira para cezası kesildi.
AA / Zafer Göder - Güncel