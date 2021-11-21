Bolu'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu koptu - Haberler
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Bolu'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu koptu

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu koptu

Bolu'da elektrik hattı çalışmaları sırasında kopan boru nedeniyle mahalledeki birçok haneye doğal gaz verilemiyor.

BOLU (AA) - Bolu'da elektrik hattı çalışmaları sırasında kopan boru nedeniyle mahalledeki birçok haneye doğal gaz verilemiyor.

Belediyeye bağlı taşeron firma tarafından Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde elektrik hattı çekme çalışması başlatıldı.

İş makinesiyle kazı yapıldığı sırada bölgedeki doğal gaz borusu koptu. Etrafa gaz yayıldığını fark eden işçiler, hemen uzaklaşarak firma yetkilileri ile itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler hızla gazı keserken, itfaiye ekipleri de olası yangın veya patlamaya karşı bölgede hazır bekledi.

Kopan boru nedeniyle mahalledeki birçok haneye gaz verilemedi. Ekipler, mahalleye yeniden doğal gaz verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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