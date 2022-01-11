Bolu'da iş arkadaşını bıçaklamakla suçlanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bolu'da iş arkadaşını bıçaklamakla suçlanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da iş arkadaşını bıçaklamakla suçlanan şüpheli tutuklandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

BOLU (AA) - Bolu'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Vakıfgeçitveren köyünde bulunan tavuk üretim tesisinde çalışan Ahmet Kuyucu (61) ile Necati G. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Necati G'nin, bıçakla Kuyucu'yu öldürdüğü ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuyucu'nun cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Necati G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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