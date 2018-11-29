Bolu'da Yaşayan Iraklı Kadın, Yardım Olarak Aldığı Kömürleri İnternetten Satışa Çıkardı
Bolu'da Iraklı kadın, sosyal yardımlaşma vakfından aldığı kömürleri internetten satışa çıkardı. Vatandaşların tepkisi sonrası harekete geçen yetkililer, Iraklı kadına verilen yardım kömürlerini geri aldı.
Bolu'da, sosyal yardımlaşma vakfı tarafından verilen yardım kömürlerini internetten satışa çıkaran Iraklı kadına gelen tepkilerin ardından harekete geçen yetkililer, verilen kömürleri geri aldı.
YARDIM OLARAK ALDIĞI KÖMÜRLERİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI
Edinilen bilgiye göre Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan H.A. isimli Iraklı bir kadın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen ve üzerinde 'parayla satılamaz' ibaresi bulunan kömürleri internet üzerinden satışa çıkardı. İkinci el eşyaların satışı yapılan ilan sayfasında Iraklı kadının yardım için verilen kömürleri sattığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
YETKİLİLER, IRAKLI KADINA VERDİKLERİ KÖMÜRLERİ GERİ ALDI
İlan bölümünde açık ismini ve telefon numarasını veren H.A.'nın şikayet edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. H.A.'nın evine giden ekipler internet üzerinden satışı yapılan yardım kömürlerini geri aldı. H.A. hakkında Bolu Valiliği Göç İdaresi'nin inceleme başlattığı öğrenildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fazilet Çobanoğlu, Iraklı ailenin herhangi bir mal varlığının olmadığı ve durumlarının kötü olduğunun tespit edilmesi üzerine kömür yardımı yapıldığını söyledi.
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OHHHH NE GÜZEL ALTINDA ARABASIDA VAR YAZIKLAR OLSUN NE GÜNLERE GETİRDİLER TÜRKİYEYİ EY ALLAHIM SEN ISLAH EYLE BUNLARI UTANMANIZ SIKILMANIZ VARSA UTANIN UTANMAZLARRRCevap Yaz Yayından Kaldır
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DE PORT EDİN GİTSİNNNN. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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durumu maşallah iyi. tespiti neye göre yapıldı o kaşa göze göremi yoksa durumuna göremi. sınır dışı edilmesi gerekir. koskoca devletle alay ediyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizim vatandaşlarda satıyor onlara bi önlem alınsa adamlar kırathaneler satıyor. Yıllardır satıyorlar devlet onlarda alsın denetlesin bi bu sadece internette satıyor siz gidin biraz araştırın bakın millet nasıl satıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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beter olun makarna kafalar hepsi sizin yüzünüzden donunuzu bile alacaklar.ampul cüler hilalciler bunlar sizin eseriniz yatacak yeriniz yokCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır