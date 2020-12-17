Bolu'da inşaat kazısı esnasında doğalgaz borusu zarar gördü
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Bolu'da inşaat kazısı esnasında doğalgaz borusu zarar gördü

17.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:31
Bolu'da inşaat kazısı esnasında doğalgaz borusu zarar gördü

Bolu'da, belediye iş merkezi inşaatı sırasında yapılan kazı esnasında doğalgaz borusu patladı.

Bolu'da, belediye iş merkezi inşaatı sırasında yapılan kazı esnasında doğalgaz borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, Demokrasi Meydanı'nda devam eden Belediye İş Merkezi Binası inşaatında kazı yapıldığı esnada doğalgaz borusu zarar gördü.

Borudan gaz sızdığını fark eden işçiler hemen doğalgaz firması yetkililerine haber verdi.

Olay yerine gelen doğalgaz firması yetkilileri, sızıntı yaşanan borunun bulunduğu hattaki gaz akımını keserek, borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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