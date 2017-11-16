Bolu'da İlkokul Öğrencileri, Çikolata Fabrikasını Gezdi

BOLU'da, 'Minikler Yaşama Girişiyor' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, çikolata fabrikasını ziyaret ederek, yetkililerden çikolata yapımı hakkında bilgi aldı.



Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu ve Bolu Bağışçılar Vakfı'nın ortaklaşa başlattığı 'Minikler Yaşama Girişiyor' projesi kapsamında Koç İlkokulu'nun öğrencileri, günlük 13 ton çikolata üretim kapasitesi olan fabrikayı ziyaret etti. Çocukların girişimcilikle ilgili farkındalıklarını artırmak, yaratıcılıklarını bu alanda kullanmaya özendirmek, aile ve toplumla etkili iş birliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler, fabrikanın üretim safhaları hakkında bilgi aldı. Fabrika sahibi Hasan Aksoy, öğrencilerin çikolata üretimi konusundaki sorularını cevapladı. Öğrencilere ziyaretinde Bolu Ticaret Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram ve öğretmenleri eşlik etti.



Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erbayram, proje hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:



"Girişimcilik konusunu bu yıldan başlayarak, önümüzdeki 10 yıllık süreçte öncelikli olarak ele alıp, çözmeyi hedefliyoruz. Vakfımız, yılın her dönemi yaptığı proje destekleri ve kamu ortaklı sürdürülebilir çalışmalarının yanı sıra gerek MİYAGİ projesi ile gerekse bundan sonra ele alıp, hayata geçireceğimiz çalışmalarla Bolu'da, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. MİYAGİ Projesi ile çocuklarımıza eğlenerek ve yaparak öğrenme modeliyle girişimci bireyler olmaları amacının yanı sıra özgüvenli ve liderlik becerileri gelişmiş sosyal sorumluluk projelerine de dahil olmalarını amaçlıyoruz."



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