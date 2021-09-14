Bolu'da İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı - Haberler
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Bolu'da İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencileri, İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencileri, İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Bahçelievler Mahallesi'nde okul bahçesinde düzenlenen törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunu gösterisinin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Törende konuşan Vali Ümit, 1,5 yıldır yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edildiğini belirterek, "Virüsün vurduğu en önemli değerlerimizden birisi, maalesef eğitim öğretim oldu. Bazı sınıfların dışında yüz yüze eğitime ülke genelinde ara vermek mecburiyetinde kaldık. Online eğitime geçtik." diye konuştu.

Öğrencilerin online eğitimden faydalanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Ümit, kampanyalarla aldıkları tablet, masa, sandalye ve lambaları dağıttıklarını söyledi.

Ümit, kent genelinde 216 okulda 49 bin öğrenci ve 4 bin 21 öğretmenin 2 bin 531 derslikte eğitim öğretime başladığını anımsatarak, tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Bolu'da İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Bolu'da İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Bolu'da İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Bolu'da İlköğretim Haftası kutlamalarında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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