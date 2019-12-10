Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı
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Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı

Bolu'da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, Hz. İsa öncesi döneme ait ilk Tevratlardan olduğu değerlendirilen 3 adet el yazması kitap ele geçirildi.

10.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:12
Bolu'da ilk Tevratlardan olduğu tahmin edilen el yazması kitap yakalandı

'da ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, Hz. İsa öncesi döneme ait ilk Tevratlardan olduğu değerlendirilen 3 adet el yazması kitap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. İlçe merkezinde durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramalarda 3 adet eski eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Yakalanan kitaplarda yapılan incelemede, kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice harfleri ile yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı ve muhtemelen ilk Tevratlardan olduğu değerlendirildi.


El yazması kitaplarla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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