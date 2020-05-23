Bolu'da, ilk ceza ticari taksi sürücüsüne kesildi
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Bolu'da, ilk ceza ticari taksi sürücüsüne kesildi

Bolu'da, ilk ceza ticari taksi sürücüsüne kesildi Bolu'da, yasağın ilk dakikalarında 10 kişiye ceza kesildi Bolu'da, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte ilk ceza izin belgesini gösteremeyen ticari taksi sürücüsüne kesildi.

23.05.2020 02:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:33

Bolu'da, ilk ceza ticari taksi sürücüsüne kesildi

Bolu'da, yasağın ilk dakikalarında 10 kişiye ceza kesildi

BOLU - Bolu'da, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte ilk ceza izin belgesini gösteremeyen ticari taksi sürücüsüne kesildi.

Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışları olmak üzere 28 farklı noktada uygulama alanları oluşturulurken, 44 mahallede de polis ve bekçiler yasağa uymayanlara yönelik çalışma yaptı.

Şehrin önemli noktalarından birisi olan Kent Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, yasağın başladığı ilk anlardan itibaren seyir halinde olan araçları tek tek durdurdu. İzin belgelerini gösteren vatandaşlar evlerine gönderilirken, izinsiz sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı.

Yasağın başladığı ilk dakikalarda uygulama noktasında durdurulan bir ticari taksi sürücüsü nöbetçi olduğunu söylemesine rağmen izin belgesini gösteremediği için ceza kesildi. Uygulamanın ilk dakikalarında sürücüler ve araçlarda bulunan toplam 10 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için işlem yapıldı.

Bolu'da, ilk ceza ticari taksi sürücüsüne kesildi

Kaynak: İHA

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