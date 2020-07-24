Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı
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Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir ilaç fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı
24.07.2020 01:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 02:36

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir ilaç fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, OSB'de bulunan ve ilaç üretimi yapan bir fabrikanın kazan dairesindeki su buharı kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edilerek güvenlik önemi alındı.

Fabrikanın vardiya değişimi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama esnasında fabrikada bulunan 45 işçi tahliye edilerek servislerle evlerine gönderildi, fabrikada üretim durduruldu.

Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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