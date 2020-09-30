Bolu'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi
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Bolu'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi

30.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:00
Bolu'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi

Bolu'da, Vali Ahmet Ümit başkanlığında, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi, kurumların koordineli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak üzere İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu'da, Vali Ahmet Ümit başkanlığında, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi, kurumların koordineli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak üzere İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında yapılan toplantıya, vali yardımcıları İlhan Turgut, Ahmet Atılkan ve Çağlayan Kaya, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Toplantıda Bolu Valisi Ahmet Ümit, mevzuat, koronavirüs tedbirleri, il genelinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar, vatandaş talepleri, orman ve anız yangınları, AFAD planları, kılık kıyafet, mesai saatleri, izinler gibi konularda talimatlarda ve uyarılarda bulundu.

Tüm kurumların, idarenin eylem ve işlemlerinde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Ümit, "Biz, hepimiz bir aileyiz. Hepimizin bir arada bulunma sebebi yaşadığımız şehre, insanlarına ve ülkemize hizmet etmektir. Burada bizler kader birliği, hizmet seferberliği yapıyoruz. Yapılan her hizmette bütün kurumlarımızda çalışan herkesin etkisi ve katkısı vardır. Her kurum amiri arkadaşımız kendi görev, yetki ve sorumluluklarını bilmelidir. Tüm kurumlar idarenin eylem ve işlemlerinde bir orkestra gibi olmalı, hem mental hem iş hem hedef olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelidir." şeklinde konuştu.

Toplantı, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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