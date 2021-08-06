Bolu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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Bolu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bolu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirildi.

Bolu İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Abant Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ümit, özellikle son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle Bolu'da da konuya yönelik tedbir alındığını hatırlattı.

Ümit, ormanlık alanlarda denetimlerin devam ettiğini aktararak, "Orman içinde ve orman içi yol kenarlarında cam kırıkları gibi yangına sebebiyet verebilecek ve kurumuş ot gibi yanıcı maddelerin, Orman Bölge Müdürlüğümüz veya Orman İşletmelerimizle koordineli olarak Özel İdaremiz ve Karayolları yetkilileri tarafından en kısa sürede temizliği yapalım." dedi.

Vali Ümit, il genelinde kuvvetli yağış beklendiğine işaret ederek, konuya karşı duyarlı olunmasını istedi.

Toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, cumhuriyet savcısı Hatice Kul Tarımcı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ve Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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