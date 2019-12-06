Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi
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Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

06.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:24
Bolu'da iki yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde yol kontrolü yapıldı.

Kontrollerde durdurulan iki yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bin 784 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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