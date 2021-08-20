Bolu'da iki trafik kazasında iki kişi yaralandı
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Bolu'da iki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Bolu'da iki trafik kazasında iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Özcan Ö. yönetimindeki 14 KG 844 plakalı otomobil, Yeniçağa Sanayi Sitesi'nden yola çıkan İran plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Hacer E. yaralandı.

Aynı yolda Ankara istikametine seyreden Dağıstan U'nun kullandığı 14 KK 439 plakalı otomobil, ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu yayaya çarptı.

Kazalarda yaralanan Hacer E. ile Özbekistan uyruklu kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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