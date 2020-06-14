Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
14.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:33
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden E.T. idaresindeki 55 ABF 193 plakalı otomobil, kent merkezi yakınlarında önünde seyreden A.K. yönetimindeki 41 AFB 650 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada A.K. idaresindeki araçta bulunan E.K, L.K, H.K. ve A.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA