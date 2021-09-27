İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yeniçağa- Mengen kara yolunda Kamber Y. idaresindeki 14 EA 627 plakalı otomobil ile Hüseyin M'nin kullandığı 34 PJ 8370 plakalı otomobil Adaköy mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan Kamber Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.