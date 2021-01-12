İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

12.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:05

100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara yönüne giden Murat F'nin kullandığı 14 GH 555 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Hüseyin Al Zouabi'nin kullandığı 14 NB 618 plakalı otomobil, Abant Kavşağında çarpıştı.

Kazada Hüseyin A.Z. ve aynı otomobildeki İbrahim Y. yaralandı.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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