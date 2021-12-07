Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mudurnu Toki Konutları'ndan ilçe merkezi istikametine giden Bahar B. idaresindeki 14 AAG 985 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep T. yönetimindeki 14 LBV 239 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Bahar B, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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