İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda ilerleyen Cengiz A. idaresindeki 06 BUC 203 plakalı otomobil, üniversite kavşağında Yahya Çetin K'nin kullandığı 14 GL 345 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Yahya Çetin K'yi kurtardı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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