İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Beyza A. idaresindeki 06 BZ 3763 plakalı otomobil, Abant kara yolu Ömerler köyü mevkisinde Murat C. yönetimindeki 34 CDJ 437 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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