Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kültür Mahallesi'nde Ali A. idaresindeki 14 BS 801 plakalı otomobil ile İbrahim G. yönetimindeki 14 AAP 632 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, İbrahim G. ile yanında yolcu olarak bulunan Satı G. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder