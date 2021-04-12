Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
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Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Bolu'da ağaçların çiçek açması ve yağan kar nedeniyle iki mevsim bir arada görülüyor.

Bolu'da ağaçların çiçek açması ve yağan kar nedeniyle iki mevsim bir arada görülüyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla kent merkezinde baharın müjdecisi meyve ağaçları çiçek açtı.

Baharı bekleyen Bolulular, beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla kış ve ilkbahar mevsimini bir arada yaşamaya başladı.

Kar yağışı aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Mudurnu ve Göynük ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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