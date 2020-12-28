Bolu'da iki katlı evde yangın çıktı
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Bolu'da iki katlı evde yangın çıktı

28.12.2020 01:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 01:40
Bolu'da iki katlı evde yangın çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Koçumlar Köyü Güldallar Mahallesi'nde Yusuf Çetintaş'a ait iki katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiyeleri, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tamamen yanan evde bir kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 01:40:28. #1.14#
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