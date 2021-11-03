Bolu'da iki katlı ahşap evde yangın çıktı

BOLU (AA) - Bolu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükberk Mahallesi 6. Cadde'de Rafiye Ç'nin oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde dumandan etkilenen iki kişi çevredekilerin de yardımıyla olay yerindeki ambulansa alındı. Bu kişilere ambulansta müdahale edildi.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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