Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı
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Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

26.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:04
Bolu'da iki katlı ahşap ev yandı

'nun ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaishak köyünde İbrahim ve Ayşenur Seçkin'e ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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