Bolu'da iki gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor

Bolu'da sağanak iki gündür etkisini sürdürüyor.

Bolu'da sağanak iki gündür etkisini sürdürüyor.

Kentte dün başlayan ve bugün aralıklarla devam eden sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yol kenarlarında oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşlar, şemsiyeyle sağanaktan korunurken bazıları da iş yerlerindeki tentelerin altına sığındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz