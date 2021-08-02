Bolu'da iki ayda 9 tabanca, 5 av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Bolu'da son iki ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 9 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi.