Bolu'da iki ayda 9 tabanca, 5 av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Bolu'da iki ayda 9 tabanca, 5 av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Bolu'da iki ayda 9 tabanca, 5 av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da son iki ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 9 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bolu'da son iki ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 9 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri, asker uğurlaması ve özel günlerdeki etkinliklere yönelik uygulamalar yaptı.

Çalışma kapsamında iki ayda 9 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçiren ekipler, 55 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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Bolu'da iki ayda 9 tabanca, 5 av tüfeği ve 41 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haberler
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