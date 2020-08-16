Bolu'da iki ay önce kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Bolu'da iki ay önce kaybolan kişinin cesedi bulundu

Bolu'da yaklaşık iki aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

Bolu'da iki ay önce kaybolan kişinin cesedi bulundu
16.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:10

Bolu'da yaklaşık iki aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

Sarıcalar Mahallesi yakınındaki tarlada çalışırken ağaca asılı çürümüş ceset gören kişi, durumu polise bildirdi.

Polisin yaptığı araştırmada cesedin iki ay önce kaybolan 39 yaşındaki Kenan Toprak'a ait olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerince ağacın dalları kesilerek indirilen ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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