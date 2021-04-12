Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolu istikametinde Gölköy Barajı yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen bir araç, önüne çıkan köpeğe çarparak yoluna devam etti.

Aynı yolda ilerleyen İ.K. idaresindeki 14 ASS 773 plakalı araç da yoldaki köpeğe çarpmamak için önünde sağa manevra yapan G.Ö. yönetimindeki 70 BH 414 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile M.D, F.K, B.K. ve S.K, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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