Bolu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemesi desteği
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Bolu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemesi desteği

Bolu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemesi desteği
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da "Devlet Millet El Ele Millete Destek" projesi kapsamında öksüz ve yetim çocukların eğitimine destek vermek amacıyla 132 çalışma masası, sandalye, kitaplık ve kırtasiye malzemesi temin edildi.

Bolu'da "Devlet Millet El Ele Millete Destek" projesi kapsamında öksüz ve yetim çocukların eğitimine destek vermek amacıyla 132 çalışma masası, sandalye, kitaplık ve kırtasiye malzemesi temin edildi.

Eğitim malzemelerinin Bolu Valiliği önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Vali Ahmet Ümit, salgın sürecinde öğrencilerin belirli dönemlerde okullardan uzak kaldığını belirterek, 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Ümit, Bolu esnafı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ile iş adamlarının desteği ve Valiliğin koordinesinde öksüz ve yetim çocukların evine teslim edilmek üzere çeşitli eğitim malzemeleri alındığını dile getirerek, "132 öğrencimize masa, sandalye, çalışma lambası, kitaplık ve aynı zamanda kırtasiye seti temin ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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