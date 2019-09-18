Bolu'da huzurevi sakinlerine konser verildi

18.09.2019 18:08

Bolu'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu huzurevi sakinleri için sahne aldı.

?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'nde kalan yaşlıların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Sümer Mahallesi'ndeki kurumun bahçesinde Ali Demirhan ve Elif Doğan halk türkülerini seslendirildi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, koro eşliğinde halk müziği sanatçısı Elif Doğan'ın konseriyle devam etti.

Zaman zaman dinleyicilerin arasında gezen Doğan, türkülerini yaşlılarla birlikte seslendirdi. Huzurevinin üyeleri, Doğan ve ardından sahneye çıkan Ali Demirhan seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlendi.

Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan yaşlılar, bazen de söylenen oyun havaları ve hareketli türküler eşliğinde çiftetelli oynadı.

Etkinliğe, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in eşi Şengül Ümit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, kentteki huzurevlerinde kalan yaşlılar, çeşitli kurumlardan hizmet alan vatandaşlar, engelliler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kaynak: AA