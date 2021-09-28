Bolu'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler
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Bolu'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Bolu'da otomobilden tamir ve bakım malzemesi çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

BOLU (AA) - Bolu'da otomobilden tamir ve bakım malzemesi çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Gölyüzü Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli O.G. suçüstü yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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