Bolu'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Bolu'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Bolu'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Bolu'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Karamanlı Mahallesi Güler Sokak'ta yaşayan bir vatandaş, 3 Mayıs'ta evde yokken ikametlerinden hırsızlık yapıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

Bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, araştırma sonucu hırsızlık şüphelileri Ö.K. (30) ve H.D'yi (27) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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