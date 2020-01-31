Bolu'da hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

31.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:12

Bolu'da bir inşaattan demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptıkları esnada, inşaatın yakınlarında dolaşan şüpheli 3 şahsı takibe aldı.

Polis ekipleri, kullandıkları araçta yaklaşık 100 kilogram demir bulunan 3 şüpheliyi, gözaltına aldı.

Şüpheliler T.A, Ş.A. ve Ü.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA