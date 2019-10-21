Bolu'da hırsızlık iddiası

21.10.2019 11:52

Bolu'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir apartmanda şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık amaçlı bir daireye girdiği belirlenen 23 yaşındaki C.G. kovalamaca sonucu Köroğlu Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA