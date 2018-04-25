Bolu'da Hırsızlık İddiası

Bolu'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Alpagutbey Mahallesi'nde M.Z.'ye ait arı kovanları ve soğutucuların çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında O.K, Ş.K. ve D.K. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.