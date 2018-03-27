Bolu'da Hırsızlık İddiası

Bolu'dan çaldığı otomobil ile Düzce'de gözaltına alına şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta içinde Sandallar Mahallesi'ndeki boş bir arazide park halinde bulunan otomobilin çalındığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Şehrin giriş ve çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile diğer güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çalıntı aracın Düzce'ye gittiğini belirledi.

Ekipler, Düzce'de yaptıkları çalışma neticesinde çalıntı aracı ve daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan ve 4 farklı hırsızlık olayından da hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine çıkarıldı. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.