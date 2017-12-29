Bolu'da Hırsızlık İddiası

Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı, Düzce'de yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilde son 6 ay içinde yaşanan motosiklet hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlatan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri Düzce'de ikamet eden S.B'nin çaldığını tespit etti.



S.B'nin ikametine düzenlenen operasyonda motosikletlerin bir kısmı bulunurken şüpheli gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Şüphelinin çaldığı ileri sürülen motosikletlerden ele geçirilenlerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.