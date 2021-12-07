Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da üretilen hindiler yılbaşında tüketilmek üzere entegre tesislere gönderilmeye başlandı.

BOLU (AA) - Bolu'da üretilen hindiler yılbaşında tüketilmek üzere entegre tesislere gönderilmeye başlandı.

Yukarı Soku Mahallesi'nde 10 bin metrekare kapalı alanda 5 kümeste hindi yetiştiriciliği yapan Nejat Öztürk, yılbaşına özel 35 bin hindi üretti.

Yaklaşık 17-20 kilogram ağırlığındaki hindiler, kümes çalışanlarınca kamyonlara yüklenerek, yılbaşı için hazırlanacakları entegre tesislere gönderildi.

Fabrikada gerekli işlemlerden geçirilecek hindiler, daha sonra yılbaşında tüketilmek üzere yola çıkacak. Hindinin kilogramı 40-50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hindi üreticisi Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 120 günde büyüyen 35 bin hindiyi yılbaşı için hazırladıklarını anlattı.

Hindi etinin çok sağlıklı ve kırmızı ete göre çok hesaplı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sadece yılbaşında değil, yıl içerisinde de tüketilebilir. Hem ev ekonomisine hem de sağlığa büyük katkı sağlıyor." dedi.

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title