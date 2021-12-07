Hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi başladı

BOLU (AA) - Bolu'da üretilen hindiler yılbaşında tüketilmek üzere entegre tesislere gönderilmeye başlandı.

Yukarı Soku Mahallesi'nde 10 bin metrekare kapalı alanda 5 kümeste hindi yetiştiriciliği yapan Nejat Öztürk, yılbaşına özel 35 bin hindi üretti.

Yaklaşık 17-20 kilogram ağırlığındaki hindiler, kümes çalışanlarınca kamyonlara yüklenerek, yılbaşı için hazırlanacakları entegre tesislere gönderildi.

Fabrikada gerekli işlemlerden geçirilecek hindiler, daha sonra yılbaşında tüketilmek üzere yola çıkacak. Hindinin kilogramı 40-50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Hindi üreticisi Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 120 günde büyüyen 35 bin hindiyi yılbaşı için hazırladıklarını anlattı.

Hindi etinin çok sağlıklı ve kırmızı ete göre çok hesaplı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sadece yılbaşında değil, yıl içerisinde de tüketilebilir. Hem ev ekonomisine hem de sağlığa büyük katkı sağlıyor." dedi.